Wta 500 San Pietroburgo 2021 | programma e orari di venerdì 19 marzo

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 500 di San Pietroburgo, per quanto riguarda venerdì 19 marzo. Di scena i quarti di finale dell'evento russo, con ben 7 giocatrici di casa in azione. Da attenzionare la sfida tra Ekaterina Alexandrova e Margarita Gasparyan, rappresentanti di stili tennistici diametralmente opposti. Di seguito la programmazione completa. SIBUR ARENA dalle ore 11.00 italiane – (1) Alexandrova vs Gasparyan a seguire – Zvonareva vs Gasanova non prima delle ore 16.30 – Cristian vs (4) Kuznetsova a seguire – (8) Kasatkina vs Rakhimova or Kudermetova