Voto Israele 2021: incertezze da Gerusalemme a New York (Di giovedì 18 marzo 2021) A una settimana dal Voto in Israele i cittadini israeliani residenti all’estero temono di non poter esprimere la propria preferenza per il rinnovo del Knesset. E così sarà. A meno che non rientrino in patria perché una legge dello Stato vieta espressamente il Voto degli assenti. Ma qui sta l’inghippo. Anche volendo, molti di loro Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) A una settimana dalini cittadini israeliani residenti all’estero temono di non poter esprimere la propria preferenza per il rinnovo del Knesset. E così sarà. A meno che non rientrino in patria perché una legge dello Stato vieta espressamente ildegli assenti. Ma qui sta l’inghippo. Anche volendo, molti di loro

Advertising

zazoomblog : Voto Israele 2021: incertezze da Gerusalemme a New York - #Israele #2021: #incertezze - cjmimun : Emirati cancellano vertice con Netanyahu il principe degli Emirati Mohammed bin Zayed si e' sentito 'offeso' da que… - TommyBrain : Israele al quarto voto in 2 anni, nessuno ha la maggioranza' - IacobellisT : Israele al quarto voto in 2 anni, nessuno ha la maggioranza' - ASgrulletti : RT @MondoDemLab: Le elezioni in #Israele, la situazione regionale, #Iran - il punto di Jessica Panigada -

Ultime Notizie dalla rete : Voto Israele Israele: Emirati cancellano vertice con Netanyahu ...Mohammed bin Zayed si è sentito "offeso" da quello che ha definito un tentativo di Netanyahu di sfruttare la normalizzazione tra i due Paesi nella campagna elettorale in corso in Israele per il voto ...

La Germania di Frau Merkel da modello si trasforma in disastro per l'Europa su Covid e vaccini - InvestireOggi.it Vaccinazioni lente in Germania e dietro l'Italia, mentre Israele ha iniziato i richiami Il flop ... gli elettori hanno fatto recapitare un 'pizzino' alla cancelliera, quando mancano sei mesi al voto ...

Video: Israele al quarto voto in 2 anni, nessuno ha la maggioranza Brescia Oggi I sette fronti aperti da Biden, ecco il nuovo volto degli Usa Dipinto come un quieto erede di Trump, il neo presidente ha smentito tutti con una politica estera aggressiva e più votata a sancire l'egemonia americana ...

Recovery, Durigon “Sulle cartelle esattoriali convergenza positiva” ROMA (ITALPRESS) – “Tutta la Commissione finanze della Camera ha votato come elemento principale da inserire anche nel Recovery Plan la cancellazione delle cartelle esattoriali. Anche Pd e M5S hanno v ...

...Mohammed bin Zayed si è sentito "offeso" da quello che ha definito un tentativo di Netanyahu di sfruttare la normalizzazione tra i due Paesi nella campagna elettorale in corso inper il...Vaccinazioni lente in Germania e dietro l'Italia, mentreha iniziato i richiami Il flop ... gli elettori hanno fatto recapitare un 'pizzino' alla cancelliera, quando mancano sei mesi al...Dipinto come un quieto erede di Trump, il neo presidente ha smentito tutti con una politica estera aggressiva e più votata a sancire l'egemonia americana ...ROMA (ITALPRESS) – “Tutta la Commissione finanze della Camera ha votato come elemento principale da inserire anche nel Recovery Plan la cancellazione delle cartelle esattoriali. Anche Pd e M5S hanno v ...