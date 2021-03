Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2021 ore 18:15 (Di giovedì 18 marzo 2021) Viabilità 18 MARZO 2021 ORE 18.05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN AVVISO ALLA PRUDENZA, NEICATA IN CORSO SULL’A24 AL MOMNETO TRAFFICO RALLENTATO DAL BIVIO CON L’A25 TORANO PESCARA FINO ALL’AQUILA A Roma RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALTEZZAVIA DI SALONE, RESTANO RALLENTAMENTI NELLA ZONA IN DIREZIONE TIVOLI RESTIAMO IN ZONA SULLA PALOMBARESE TROVIAMO BREVI INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA PER LAVORI. SEMPRE ATTIVI SULLA Roma FIUMICINO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CHE IMPONGONO L’USCITA SU VIA DELLA MAGLIANA CI SPOSTIAMO IN NEL REATINO. CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS SULLA SALTO CICOLANA. CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA SAN PIETRO E SANT’ELPIDIO SEMPRE PER ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)18 MARZOORE 18.05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN AVVISO ALLA PRUDENZA, NEICATA IN CORSO SULL’A24 AL MOMNETO TRAFFICO RALLENTATO DAL BIVIO CON L’A25 TORANO PESCARA FINO ALL’AQUILA ARIMOSSO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALTEZZAVIA DI SALONE, RESTANO RALLENTAMENTI NELLA ZONA IN DIREZIONE TIVOLI RESTIAMO IN ZONA SULLA PALOMBARESE TROVIAMO BREVI INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA PER LAVORI. SEMPRE ATTIVI SULLAFIUMICINO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CHE IMPONGONO L’USCITA SU VIA DELLA MAGLIANA CI SPOSTIAMO IN NEL REATINO. CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS SULLA SALTO CICOLANA. CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA SAN PIETRO E SANT’ELPIDIO SEMPRE PER ...

