Uomini e donne sospeso: decisione giusta (Di giovedì 18 marzo 2021) Per quale motivo né Uomini e donne né Amici andranno in onda oggi, giovedì 18 marzo 2021? I due programmi di Maria De Filippi sono stati cancellati dal palinsesto di Canale 5 all’improvviso. Scopriamo insieme che cosa c’è alla base della decisione presa dai vertici di Mediaset. Maria De Filippi cancellata dal palinsesto di Canale 5 giovedì 18 marzo 2021. Per quale motivo? C’entra per caso l’azione legale intentata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Per quale motivo néné Amici andranno in onda oggi, giovedì 18 marzo 2021? I due programmi di Maria De Filippi sono stati cancellati dal palinsesto di Canale 5 all’improvviso. Scopriamo insieme che cosa c’è alla base dellapresa dai vertici di Mediaset. Maria De Filippi cancellata dal palinsesto di Canale 5 giovedì 18 marzo 2021. Per quale motivo? C’entra per caso l’azione legale intentata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

poliziadistato : #18marzo 2020 #Bergamo Un'immagine indelebile nella mente di tutti. Oggi #GiornataNazionale in memoria vittime da… - THEREALSCANDAL : Siamo nel 2021, 2-0-2-1 ed esistono ancora persone che guardano schifati due donne o due uomini mano per mano. Ma t… - riotta : In Lombardia nel 2021 le donne fanno i lavori domestici gli uomini no. Aspetto i commenti sdegnati degli intellettu… - jj_walker17 : @VinnieWalker_ Ma dove sono le donne, commentano solo uomini! - LuTheReader : @riddick772 Come una qualsiasi corteggiatrice di uomini e donne ?? -