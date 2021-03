Uomini e Donne e Amici oggi in pausa per la giornata delle vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) giornata Nazionale per le vittime del Covid-19, Uomini e Donne e Amici non andranno in onda. Mediaset programma un minuto di silenzio in alcuni programmi e un video commemorativo. oggi giovedì 18 marzo 2021 è la giornata nazionale per ricordare le vittime del Covid-19 e per l’occasione i palinsesti televisivi subiranno qualche cambiamento. Il più grosso riguarda il pomeriggio di Canale 5 in cui non ci saranno nuove puntate di Uomini e Donne e di Amici, due storici programmi di Maria De Filippi, che ha scelto di non trasmettere i suoi programmi durante questa giornata. Ecco il comunicato ufficiale: Giovedì 18 marzo si celebrerà la prima ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 marzo 2021)Nazionale per ledel-19,non andranno in onda. Mediaset programma un minuto di silenzio in alcuni programmi e un video commemorativo.giovedì 18 marzo 2021 è lanazionale per ricordare ledel-19 e per l’occasione i palinsesti televisivi subiranno qualche cambiamento. Il più grosso riguarda il pomeriggio di Canale 5 in cui non ci saranno nuove puntate die di, due storici programmi di Maria De Filippi, che ha scelto di non trasmettere i suoi programmi durante questa. Ecco il comunicato ufficiale: Giovedì 18 marzo si celebrerà la prima ...

