Traffico Roma del 18-03-2021 ore 11 | 30

(Di giovedì 18 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi si mantiene scorrevole la circolazione sulla rete viaria cittadina valori didecisamente bassi quelli registrati al momento nessuna segnalazione sulla raccordo anche sulla tangenziale sulle principali vie consolari non si registrano impedimenti brevi chiude in via di Grottarossa dove per lavori si transita a senso unico alternato la polizia locale Ci segnala per un incidente in Prati in via Andrea Doria in prossimità di via Giordano Bruno raccomandiamo tutte le attenzioni del caso disagi lungo via di Acqua Bullicante dove per lavori è stato di transito a senso unico alternato tra Piazza della Marranella e via Bartolomeo Perestrello inevitabili le code nelle due direzioni sulla Casilina restano code nelle due direzioni tra arte celoni e la Giustiniana si tratta di lavori che ...