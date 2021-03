"The Falcon and the Winter Soldier" non potrebbe essere più diverso da "WandaVision" ed è un'ottima cosa (Di giovedì 18 marzo 2021) Dal 19 marzo inizia su Disney+ la nuova serie Marvel "The Falcon and the Winter Soldier". Sei episodi che usciranno a cadenza settimanale Leggi su it.mashable (Di giovedì 18 marzo 2021) Dal 19 marzo inizia su Disney+ la nuova serie Marvel "Theand the". Sei episodi che usciranno a cadenza settimanale

Advertising

DisneyPlusIT : Non vediamo l'ora che arrivi domani. ?? Il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, una Serie Originale… - MarvelNewsIT : ? Più di un simbolo ? Guarda il final trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldie… - SCARLETS0LDIER : RT @swarleyxstark: c'è chi vive in funzione di falcon and the winter soldier domani e chi non è fan marvel - moonjisvng : domani esce the falcon and the winter soldier, quindi ne approfitto per portare in tl l’amore della mia vita sebast… - thaMercury : Domani falcon and the winter soldier + album dei Maneskin = io?? -