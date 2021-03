Square Enix Presents | annunciato Forspoken con un trailer

(Di giovedì 18 marzo 2021) Bomba finale allodi questa piovosa primavera: Project Athia torna a mostrarsi con un nuovoe svela il nome ufficiale,Lo avevano mostrato all’evento di PlayStation 5 di giugno dello scorso anno, per poi essere stato confermato esclusiva temporale di due anni per la console next-gen di Sony e il PC. Dopodiché, il misterioso titolo di, nome in codice Project Athia, era scomparso dai radar lasciando spazio a nomi più altisonanti come Final Fantasy XVI. Avevamo però la certezza che il neonato Luminous Productions ci stesse lavorando, nonostante non fossero state condivise ulteriori informazioni. Eravamo anche abbastanza certi che tali informazioni non sarebbero poi arrivate così a breve, e a quanto pare ci stavamo ...

... pregando che non incappi in qualche problema di sviluppo come purtroppo è già successo in passato con altri giochi targati. L'opera, che ricordiamo essere in esclusiva console per PS5 ...Nel corso delloPresent è stato ufficialmente presentato Life is Strange: True Colors il nuovo capitolo della celebre serie che introduce una protagonista completamente nuova e sancisce l'abbandono della ...Square Enix e Crystal Dynamics annunciano l’arrivo di Black Panther in Marvel’s Avengers con l’espansione War of Wakanda Il mondo di Marvel’s Avengers si prepara ad accogliere il Re del Wakanda: dopo ...È da poco terminato l'evento digitale SQUARE ENIX PRESENTS durante il quale l'azienda ha svelato ai fan le novità che ha in serbo per loro nel corso di que ...