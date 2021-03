Scuole chiuse, adesso servono i dati dei contagi: Miozzo lavora al piano per il rientro in classe (Di giovedì 18 marzo 2021) E' stato da sempre fra i punti più criticati della gestione Azzolina: il monitoraggio dei contagi covid nelle Scuole. Un monitoraggio che nella pratica c'è stato ma che a giudizio di Bianchi e di Agostino Miozzo, ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ormai passato da pochi giorni a consulente del Ministro Bianchi, non è utilizzabile e dunque, si deve ripartire da zero per trovare un metodo più efficace. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) E' stato da sempre fra i punti più criticati della gestione Azzolina: il monitoraggio deicovid nelle. Un monitoraggio che nella pratica c'è stato ma che a giudizio di Bianchi e di Agostino, ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ormai passato da pochi giorni a consulente del Ministro Bianchi, non è utilizzabile e dunque, si deve ripartire da zero per trovare un metodo più efficace. L'articolo .

