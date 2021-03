Roberta Bonanno ieri e oggi, l’incredibile trasformazione dell’ex di Amici (Di giovedì 18 marzo 2021) Amici è il talent show di Maria De Filippi che permette a tanti giovani di rendere la propria passione un lavoro. Roberta Bonanno è stata una delle allieve di una delle prime edizioni. Ecco com’è oggi, del tutto diversa. Roberta Bonanno – Solonotizie24l’incredibile trasformazione di Roberta Roberta Bonanno è nota per essersi proposta come cantante. Ha ottenuto la seconda posizione, poiché il pubblico ha dato la vittoria a Marco Carta. Entrambi erano un punto di riferimento per le rispettive squadre: lei era la leader della squadra bianca mentre Marco della squadra blu. Dopo aver terminato il percorso televisivo la giovane ha continuato la carriera da cantante. Attualmente è promotrice di corsi di canto ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021)è il talent show di Maria De Filippi che permette a tanti giovani di rendere la propria passione un lavoro.è stata una delle allieve di una delle prime edizioni. Ecco com’è, del tutto diversa.– Solonotizie24diè nota per essersi proposta come cantante. Ha ottenuto la seconda posizione, poiché il pubblico ha dato la vittoria a Marco Carta. Entrambi erano un punto di riferimento per le rispettive squadre: lei era la leader della squadra bianca mentre Marco della squadra blu. Dopo aver terminato il percorso televisivo la giovane ha continuato la carriera da cantante. Attualmente è promotrice di corsi di canto ...

