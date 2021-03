Piero Angela | Quark? La Rai temeva un flop Ora una nuova serie sull’amore | ci salverà | con la scienza

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Lo proposi io e con un po’ di scetticismo mi dissero di farlo:no che non avrebbe fatto grandi ascolti. Ma io, che da qualche anno facevo documentari, avevo voglia di misurarmi in un progetto di respiro più ampio”. Succedeva 40 anni fa.illustrava alla Rai il suo nuovo progetto, “”: il programma che lo avrebbe consacrato al successo e avrebbe segnato più generazioni. Il noto divulgatore scientifico, in occasione dell’anniversario quarantennale, fa il punto con il Corriere della sera: “La cosa che mi gratifica di più è avere inciso nella formazione dei ragazzi. Quando ancora giravo per le scuole, in tantissimi mi dicevano: ‘Sono cresciuto a pane e’, ‘Ho scelto la facoltà scientifica dopo aver letto un suo libro’, ‘Mi sono appassionato alla materia guardando il ...