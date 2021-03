**Pd: Letta vede Landini, presto incontro con sindacati, categorie e Terzo settore** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Il segretario del Pd Enrico Letta ha incontrato oggi, a quanto si apprende, il leader della Cgil, Maurizio Landini. Il primo di una serie di incontri, si fa sapere, con sindacati, associazioni di categoria e Terzo Settore in linea, si spiega, con l’impostazione di dialogo sociale dopo la ‘sbornia’ della disintermediazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Il segretario del Pd Enricoha incontrato oggi, a quanto si apprende, il leader della Cgil, Maurizio. Il primo di una serie di incontri, si fa sapere, con, associazioni di categoria eSettore in linea, si spiega, con l’impostazione di dialogo sociale dopo la ‘sbornia’ della disintermediazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

NicolaPorro : Lavoro ai #giovani, #pandemia? No, le priorità di #Letta, nuovo segretario del Pd, sono altre. Tipo lo #iussoli...… - Rinaldi_euro : Il parigino Letta come apre bocca attacca la #Lega! Ma uno straccio di programma oltre allo #iussoli per un #PD… - a_padellaro : SONDAGGI: ENRICO COME BRAD PITT - Vorrei tanto conoscere quell’0,8 % di elettori che il giorno prima (dimissioni di… - zazoomblog : Pd: ‘gender equity’ e (molto) unitaria la ‘mappa’ della segreteria Letta (2) - #‘gender #equity’ #(molto)… - MarioRigoni2 : RT @claudiocerasa: Un piccolo dato interessante della segreteria di Letta, che fotografa un tratto di discontinuità importante con la segre… -