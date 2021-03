**Pd: Letta assegna 'mission' a Tinagli e Provenzano** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar (Adnkronos) - Enrico Letta ha affidato alla vicesegretaria Irene Tinagli la missione “Italia globale” e al vicesegretario Peppe Provenzano la missione “Prossimità”, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze. Lo rende noto il Pd. Il segretario del Pd promuoverà la costituzione di un Comitato di esperti sulle sfide di Next Generation Eu, che sarà coordinato da Antonio Nicita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar (Adnkronos) - Enricoha affidato alla vicesegretaria Irenelae “Italia globale” e al vicesegretario Peppe Provenzano lae “Prossimità”, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze. Lo rende noto il Pd. Il segretario del Pd promuoverà la costituzione di un Comitato di esperti sulle sfide di Next Generation Eu, che sarà coordinato da Antonio Nicita.

