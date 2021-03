Patrizio Bertelli | “Luna Rossa parteciperà alla prossima America’s Cup” Il patron conferma la presenza | “Ineos-NZ? Non so nulla”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “e Prada parteciperannoedizione dellaCup, anche se bisogna vedere come e dove verrà organizzata e con quali barche“. Parole diin un’intervista concessa a La Repubblica. Ildie amministratore delegato di Prada hato che il sodalizio italiano sarà ancora protagonista nella competizione sportiva più antica al mondo e andrà a caccia della Vecchia Brocca. Dopo aver regalato grandissime emozioni per tutto l’inverno, mettendo paura a Team New Zealand nella contesa conclusa ieri ad Auckland (7-3 in favore dei Kiwi), l’imprenditore toscano ha rilanciato la sfida e per la sesta volta effettiva cercherà di mettere le mani sulla ...

E un, con qualche capello bianco in più, a incassare una nuova sconfitta. Ventuno anni. Di sfide, di tecnologie, di formazione. Sicuramente anche di denari. Tanti, tantissimi, ...Battuta, ma non sconfitta, la 'Luna' die Max Sirena, del doppio timoniere Bruni - Spithill, è entrata in qualche modo nella storia: innanzi tutto, perché è stata la prima barca a ..."Luna Rossa e Prada parteciperanno alla prossima edizione della America's Cup, anche se bisogna vedere come e dove verrà organizzata e con quali barche". Parole di Patrizio Bertelli in un'intervista c ...In caso di vittoria, infatti, Team New Zealanda vorrebbe sfidare gli amici britannici del Royal Yacht Squadron di Cowes, che hanno litigato ferocemente proprio con il team di Patrizio Bertelli. Luna ...