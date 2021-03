Oggi è un altro Giorno, Edoardo Scarpetta racconta il “suo” Carosone (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel salotto pomeridiano di Serena Bortone c’è Edoardo Scarpetta, giovane attore italiano, che interpreta Carosone in un film che andrà in onda il 18 marzo alle 21.20 su Rai 1. “Parlare di Carosone con Edoardo Scarpetta significa raccontare due grandi storie italiane e cioè quella di Carosone e quella di Edoardo Scarpetta, un grandissimo commediografo, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel salotto pomeridiano di Serena Bortone c’è, giovane attore italiano, che interpretain un film che andrà in onda il 18 marzo alle 21.20 su Rai 1. “Parlare diconsignificare due grandi storie italiane e cioè quella die quella di, un grandissimo commediografo, L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Festa del Papà: le migliori figure paterne nelle serie tv Dagli anni '50 ad oggi, per celebrare la Festa del Papà , ecco alcuni dei più grandi padri ... e spesso condividono il reciproco amore e passione l'uno per l'altro, dando vita a una casa piena di ...

Unicef: appello di Mastronardi per i bambini della Siria ...uno dei campi profughi siriani nella valle della Beka'a dove la situazione è ancora tutt'oggi ... In Siria dall'inizio del conflitto sono nati quasi 5 milioni di bambini, con un altro milione nato come ...

Inter, oggi altro giro di tamponi. Preoccupazione di Conte elevata. La speranza… fcinter1908 Zaia: "Abbiamo perso chi ci ha fatto grandi" Scendono positivi (+1761) e decessi (+36). Salgono i ricoveri (+14): la percentuale dei malati di coronavirus in ospedale è più alta di quella nazionale ...

Super Mario da oggi ha un parco divertimento tutto suo in Giappone Super Mario, che ha dominato il mondo dei videogiochi per oltre due decenni, ora ha un proprio parco a tema . Oggi, gli Universal Studios in Giappone, hanno aperto le porte del tanto ...

