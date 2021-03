Napoli, l’allenamento degli azzurri: Lozano e Manolas scaldano i motori (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e passing drill. Successivamente lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka non si è allenato per la tonsillite. Petagna ha svolto lavoro in piscina e palestra. Terapie per Rrahmani. Intanto Lozano e Manolas scaldano i motori e contano di essere impiegati già domenica contro la Roma per lo scontro diretto per il 4 posto. Gattuso potrà fare affidamento su tutta la squadra a parte Lobotka e Petagna dopo il risultato, negativo, dei tamponi di tutta la rosa. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilal Training Center. Glipreparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e passing drill. Successivamente lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka non si è allenato per la tonsillite. Petagna ha svolto lavoro in piscina e palestra. Terapie per Rrahmani. Intantoe contano di essere impiegati già domenica contro la Roma per lo scontro diretto per il 4 posto. Gattuso potrà fare affidamento su tutta la squadra a parte Lobotka e Petagna dopo il risultato, negativo, dei tamponi di tutta la rosa. L'articolo ...

anteprima24 : ** #Napoli, l'allenamento degli azzurri: Lozano e Manolas scaldano i motori ** - sportli26181512 : Napoli, il report dell'allenamento verso la Roma: tonsillite per Lobotka, Petagna ancora out: Seduta mattutina per… - infoitsport : SSC Napoli, report allenamento: Lozano e Manolas hanno svolto l'intera seduta in gruppo, Lobotka out per una tonsil… - napolista : Napoli, Lobotka out per tonsillite Il report dell’allenamento del mattino. Lozano e Manolas hanno svolto l’intera… - passiondfutbol : ??+++Report allenamento #Napoli: Lozano e Manolas hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Lobotka è rimasto a casa p… -