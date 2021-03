Mondadori | nel 2020 ricavi in calo del 15% a 744 milioni

Advertising

Per il 2021 ,prevede ricavi in leggera crescita (low single - digit) e un EBITDA adjusted che riflette una marginalità che si colloca tra l'11% e il 12%, sostanzialmente stabile rispetto ...Per quanto riguarda le prospettive del 2021, nell'area Libri Tradesi aspetta di ...museale si ipotizza una modesta ripartenza dopo lo stop per la pandemia con un contenuto miglioramento ...(Teleborsa) - Mondadori ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 744 milioni di euro, in calo del 15% rispetto ai 884,9 milioni di euro del 2019. L'EBITDA adjusted si è attestato a 98,1 milioni di euro, ...Mondadori ha presentato i risultati dell’esercizio 2020, “significativamente superiori alle prime indicazioni e aspettative”.