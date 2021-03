Mario Draghi a Bergamo: al cimitero e poi alla Trucca – diretta (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi è arrivato a Bergamo in questo 18 Marzo, a un anno esatto da quell’immagine che ha scioccato il mondo intero: i camion dell’esercito che atraversavano la città pieni di bare, le vittime della pandemia che proprio qui ha colpito pesantemente nella sua fase più acuta, quella iniziale. Con questa sua prima uscita pubblica, nella Giornata della memoria per le vittime del Covid, Draghi vuole esprimere forte e chiara la propria vicinanza ai parenti, alla comunità, all’Italia intera, ferita e in ginocchio da più di un anno ormai. Ore 10.30 Cresce l’attesa per questa visita blindata. Ore 10 Strade chiuse e blindate per l’arrivo del presidente del Consiglio nei dintorni del cimitero Monumentale e del parco della Trucca, dove ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente del Consiglio dei ministriè arrivato ain questo 18 Marzo, a un anno esatto da quell’immagine che ha scioccato il mondo intero: i camion dell’esercito che atraversavano la città pieni di bare, le vittime della pandemia che proprio qui ha colpito pesantemente nella sua fase più acuta, quella iniziale. Con questa sua prima uscita pubblica, nella Giornata della memoria per le vittime del Covid,vuole esprimere forte e chiara la propria vicinanza ai parenti,comunità, all’Italia intera, ferita e in ginocchio da più di un anno ormai. Ore 10.30 Cresce l’attesa per questa visita blindata. Ore 10 Strade chiuse e blindate per l’arrivo del presidente del Consiglio nei dintorni delMonumentale e del parco della, dove ...

