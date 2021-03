Lagarde | BCE continuerà a sostenere economia con “misure appropriate”

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – “La BCEa ottemperare il suo mandato e al’con tutte le”. Lo ha detto la Presidente Christine, al termine del suo intervento introduttivo all’audizione trimestrale al Parlamento europeo.ha ribadito che a fronte del rischio che l’aumento dei tassi sui titoli di Stato inneschi un inasprimento non voluto delle condizioni di finanziamento nell’area euro, la BCE ha deciso di intensificare le operazioni di acquisto di titoli con il suo programma anticrisi PEPP. La visibilità di questa accelerazione risulterà dai dati su un orizzonte di tempo più prolungato rispetto ai dati settimanali del PEPP che risentono, ha avvertito, delle distorsioni dovute ali acquisti compensativi per il rinnovo dei ...

... ma su tutti gli aspetti della vita di molti europei, non ci permette di "celebrare" l'anniversario del PEPP": lo ha detto la presidente dellaChristineparlando al Parlamento Ue. "Un ...Così Christine, presidente, alla commissione Affari economici e monetari del parlamento europeo, come riporta LaPresse. " L'inflazione nominale probabilmente registrerà un aumento nei ...(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - "Le campagne di vaccinazione,insieme al graduale allentamento delle misure di contenimento, sostengono l'aspettativa di una ferma ripresa dell'attività economica nella ...(ANSA) – MILANO, 18 MAR – Rallentano il passo ma resistono in territorio positivo le principali borse europee dopo le "prospettive incerte" per l’Eurozona annunciate dalla presidente della Bce Christi ...