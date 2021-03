Inter | salgono a 4 i positivi | anche De Vrij e Vecino contagiati | sfida con il Sassuolo in bilico

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nuovotà in casa.Come accaduto qualche settimana fa al Torino,in casasta prendendo forma un vero e proprio focolaio Covid-19. Dopo Danilo D'Ambroso e Samir Handanovic infatti, a seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati,Stevan Dee Mariassono risultatial Coronavirus.Nelle prossime ore saranno effettuati altri test di rito per capire se ci saranno o meno altri casi. Prende sempre più piede, a questo punto, la possibilità di un rinvio diin programma sabato sera.

Ultime Notizie dalla rete : Inter salgono

