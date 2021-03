Incendio doloso Iss, indagine passa a Antiterrorismo (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – L’indagine sull’Incendio al portone della sede dell’Iss a Roma, appiccato domenica notte, passa nelle mani dei pm dell’Antiterrorismo della Procura capitolina. I magistrati, coordinati dal procuratore Michele Prestipino, hanno aperto un fascicolo per Incendio doloso aggravato e stanno analizzando la rivendicazione avvenuta ieri da parte della galassia anarchica con una lettera al portale roundrobin.info. Su questo documento i carabinieri del Ros hanno inviato a piazzale Clodio una annotazione in cui si fa riferimento anche ad alcune minacce giunte nei mesi scorsi all’Istituto. Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – L’sull’al portone della sede dell’Iss a Roma, appiccato domenica notte,nelle mani dei pm dell’della Procura capitolina. I magistrati, coordinati dal procuratore Michele Prestipino, hanno aperto un fascicolo peraggravato e stanno analizzando la rivendicazione avvenuta ieri da parte della galassia anarchica con una lettera al portale roundrobin.info. Su questo documento i carabinieri del Ros hanno inviato a piazzale Clodio una annotazione in cui si fa riferimento anche ad alcune minacce giunte nei mesi scorsi all’Istituto.

