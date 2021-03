Gimbe: aumentano casi, ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Incremento di nuovi casi e decessi. La fotografia dell'andamento della nel nostro Paese la dà la che nel suo monitoraggio ha rilevato nella settimana 10 - 16 marzo 2021, rispetto alla precedente, un ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Incremento di nuovi. La fotografia dell'andamento della nel nostro Paese la dà la che nel suo monitoraggio ha rilevato nella settimana 10 - 16 marzo 2021, rispetto alla precedente, un ...

Advertising

zazoomblog : Covid Gimbe: aumentano casi ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni - #Covid #Gimbe:… - GIMBE : RT @SkyTG24: Covid, Gimbe: aumentano casi, ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Gimbe: aumentano casi, ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni - alinatede : RT @SkyTG24: Covid, Gimbe: aumentano casi, ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni - SkyTG24 : Covid, Gimbe: aumentano casi, ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni -