F1, Ralf Schumacher: "La Mercedes ha un evidente problema aerodinamico, non credo possa vincere in Bahrain" (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Mondiale 2021 di F1 è alle porte e il 28 marzo è previsto il primo round sul circuito di Sakhir. In Bahrain, però, hanno avuto luogo i test pre-stagionali nel corso dei quali i team e i piloti hanno potuto testare le monoposto e comprenderne meglio il comportamento. Ci sono dei dubbi, da questo punto di vista, sulla Mercedes. La W12, stando a quanto si è visto in pista, ha messo in mostra delle difficoltà in termini di tenuta di strada, con soprattutto il britannico Lewis Hamilton non nel pieno controllo della vettura in più di una circostanza. Un aspetto che ha portato a porsi delle domande e tra questi l'ex pilota di Jordan, Williams, Toyota e ora opinionista tv per l'emittente tedesca Sky Deutschland Ralf Schumacher ha espresso un parere molto significativo: "La Mercedes deve fare i conti con un ...

