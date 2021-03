(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 19% a 64.985 milioni di. A pesare è l’impatto della pandemia sulle quantità di gas ed energia elettrica vendute in Italia e Spagna, le minori attività di trading e l’effetto cambi negativo in America Latina. L’EBITDA ordinario è sostanzialmente stabile a 17.940 milioni di, mentre ildel gruppo è cresciuto del 20% a 2.610 milioni di. L’indebitamento finanziariosi è attestato a 45.415 milioni di(45.175 milioni dia fine 2019, +0,5%) e gli investimenti sono saliti del 2,5% a 10.197 milioni di. Il CdA ha proposto uncomplessivo per l’intero esercizio 2020 pari a 0,358 ...

Advertising

DividendProfit : Enel, risultato netto in crescita del 20% a 2,6 miliardi. Dividendo da 0,358 euro - giornaleradiofm : Enel: 20% utile netto gruppo 2020, dividendo 0,358 euro: (ANSA) - ROMA, 18 MAR - Enel chiude il 2020 con un risulta… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel risultato

ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 19% a 64.985 milioni di euro. A pesare è l'impatto ... L'EBITDA ordinario è sostanzialmente stabile a 17.940 milioni di euro, mentre ilnetto del ......e diChile; dividendo in crescita, in linea con la politica dei dividendi che prevede il pagamento di un dividendo pari all'importo piu' elevato tra 0,35 euro per azione e il 70% del...Il risultato netto del Gruppo si è fermato a 2.610 milioni di euro (2.174 milioni di euro nel 2019, +20,1%) “soprattutto per i maggiori adeguamenti di valore effettuati nel 2019, per il miglioramento ...(Teleborsa) - Enel ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 19% a 64.985 milioni di euro. A pesare è l'impatto della pandemia sulle quantità di gas ed energia elettrica vendute in Italia e ...