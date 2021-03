È nato un nuovo media: la radiovisione. Ed è boom! (Di giovedì 18 marzo 2021) La radio fenomeno di massa, capace di coniugare continuità e innovazione. La radio è e rimane un fenomeno di massa. Sono più di 41 milioni gli italiani che seguono programmi radiofonici. Di questi, 27 milioni utilizzano anche dispositivi alternativi all’apparecchio tradizionale e all’autoradio. Sono numeri che dimostrano che la radio è riuscita a rigenerarsi nel tempo, ibridandosi con gli altri media e sintonizzandosi sui... Leggi su digital-news (Di giovedì 18 marzo 2021) La radio fenomeno di massa, capace di coniugare continuità e innovazione. La radio è e rimane un fenomeno di massa. Sono più di 41 milioni gli italiani che seguono programmi radiofonici. Di questi, 27 milioni utilizzano anche dispositivi alternativi all’apparecchio tradizionale e all’autoradio. Sono numeri che dimostrano che la radio è riuscita a rigenerarsi nel tempo, ibridandosi con gli altrie sintonizzandosi sui...

Ultime Notizie dalla rete : nato nuovo Pietrasanta, l'arte sfida il Covid: la Stonehenge della scultura ... privazioni e dolore e nato da un'idea del curatore Vincenzo Nobile, porta a distanza di sei mesi " ...appare oggi in attesa di un evento che possa rasserenare gli animi e che faccia sperare in un nuovo ...

Diretta/ Arsenal Olympiacos (risultato 0 - 0) streaming video tv: si comincia! Nato ad Alcalá de Henares il 13 marzo 1976, il signor Carlos del Cerro Grande ha debuttato nella ... di nuovo con una italiana in campo: Young Boys Roma 1 - 2 del 22 ottobre scorso, partita con ben ...

È nato FitExperience, un nuovo canale di allenamento on line Corriere dello Sport.it È nato un nuovo media: la radiovisione. Ed è boom! La radio fenomeno di massa, capace di coniugare continuità e innovazione. La radio è e rimane un fenomeno di massa. Sono più di ...

Måneskin: un nuovo album dopo Sanremo Scritto interamente dai Måneskin, il nuovo album è stato registrato tutto in presa diretta al Mulino Recording Studio di Acquapendente a Viterbo da cui hanno suonato cinque brani dell’album dal vivo a ...

Scritto interamente dai Måneskin, il nuovo album è stato registrato tutto in presa diretta al Mulino Recording Studio di Acquapendente a Viterbo da cui hanno suonato cinque brani dell'album dal vivo a ...