Draghi e Gori piantumano un albero nel Bosco della Memoria (Di giovedì 18 marzo 2021) IN RICORDO DELLE VITTIME COVID 18 marzo 2021 13:00 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) IN RICORDO DELLE VITTIME COVID 18 marzo 2021 13:00 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Advertising

giorgio_gori : Nella #giornatanazionalevittimecovid19 #Bergamo riceve la visita del Presidente del Consiglio #Draghi. La sua vicin… - Radio1Rai : ?? #Bergamo,Giornata nazionale in ricordo delle vittime del #covid. La tromba di #PaoloFresu accompagna Mario… - Riccardo_Tim : RT @francescagraz1: Oggi a Bergamo, il commosso discorso del Sindaco Gori per le vittime della prima ondata del Covid. E, rivolto a Mario… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Oggi a Bergamo, il commosso discorso del Sindaco Gori per le vittime della prima ondata del Covid. E, rivolto a Mario… - francescagraz1 : Oggi a Bergamo, il commosso discorso del Sindaco Gori per le vittime della prima ondata del Covid. E, rivolto a Ma… -