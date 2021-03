Doppietta Mayoral, Roma vince in Ucraina e va ai quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – La Roma amplia il vantaggio dell’andata e approda ai quarti di finale di Europa League. Pochi, pochissimi problemi per la squadra di Fonseca nel ritorno contro lo Shakhtar Donetsk, che con il passare dei minuti diventa pura formalità. Borja Mayoral firma la sua serata con una Doppietta: finisce 1-2 all’Olimpiyskiy di Kiev. Domani la parola passa all’urna di Nyon che emetterà gli accoppiamenti per i quarti. Roma che entra in campo sapendo di dover difendere, non rinunciando ad attaccare. La prima chance della gara è proprio per i capitolini, proprio con Mayoral che calcia alto da posizione favorevole. Il possesso è come ampiamente prevedibile a favore dello Shakhtar. Tuttavia gli ucraini faticano a verticalizzare come loro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) KIEV () (ITALPRESS) – Laamplia il vantaggio dell’andata e approda aidi finale di Europa League. Pochi, pochissimi problemi per la squadra di Fonseca nel ritorno contro lo Shakhtar Donetsk, che con il passare dei minuti diventa pura formalità. Borjafirma la sua serata con una: finisce 1-2 all’Olimpiyskiy di Kiev. Domani la parola passa all’urna di Nyon che emetterà gli accoppiamenti per iche entra in campo sapendo di dover difendere, non rinunciando ad attaccare. La prima chance della gara è proprio per i capitolini, proprio conche calcia alto da posizione favorevole. Il possesso è come ampiamente prevedibile a favore dello Shakhtar. Tuttavia gli ucraini faticano a verticalizzare come loro ...

