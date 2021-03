Decreto Sostegni verso il cdm, cinque fasce per gli aiuti: il 60% della perdita di un mese per i piccoli. Pagamenti dal 10 aprile (Di giovedì 18 marzo 2021) La riunione del cdm per varare il sospirato Decreto Sostegni, atteso da settimane e slittato più volte, è confermata per venerdì. Ma nella maggioranza che sostiene il governo Draghi restano ancora diversi nodi da sciogliere prima di licenziare il testo messo a punto dal ministero dell’Economia guidato da Daniele Franco. Il primo riguarda il condono su tutte le cartelle sotto i 5mila euro risalenti al periodo 2000-2015, su cui dopo l’altolà di Leu stanno montando i malumori del Pd e di una parte del M5s. Durante l’incontro con i capigruppo in Parlamento Franco ha invece illustrato quello che dovrebbe essere lo schema definitivo per la distribuzione dei contributi a fondo perduto: le attività con fatturato fino a 10 milioni riceverebbero una quota della perdita media mensile registrata tra l’intero 2020 e l’intero 2019, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) La riunione del cdm per varare il sospirato, atteso da settimane e slittato più volte, è confermata per venerdì. Ma nella maggioranza che sostiene il governo Draghi restano ancora diversi nodi da sciogliere prima di licenziare il testo messo a punto dal ministero dell’Economia guidato da Daniele Franco. Il primo riguarda il condono su tutte le cartelle sotto i 5mila euro risalenti al periodo 2000-2015, su cui dopo l’altolà di Leu stanno montando i malumori del Pd e di una parte del M5s. Durante l’incontro con i capigruppo in Parlamento Franco ha invece illustrato quello che dovrebbe essere lo schema definitivo per la distribuzione dei contributi a fondo perduto: le attività con fatturato fino a 10 milioni riceverebbero una quotamedia mensile registrata tra l’intero 2020 e l’intero 2019, ...

