Covid, premier Castex: "Parigi in lockdown per quattro settimane"

Il premier francese Jean Castex ha annunciato lockdown per Parigi per un mese a causa degli aumenti di contagi da Covid

Il premier francese Jean Castex ha parlato alla Nazione e introdotto nuove regole per alcune regioni specifiche. L'Ile-de-France, Hauts-de-France, Seine-Maritime et l'Eure sono le zone più colpite e pertanto sono state introdotte ulteriori restrizioni.

