Covid | Gimbe | aumentano casi e ricoveri | allarme terapie intensive

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

Tra il 10 e il 16 marzo la Fondazioneregistra un aumento di tutti gli indicatori del: nuovi casi +8,3%, ricoverati con sintomi +16,5% e terapie intensive +18,1%. In un mese è quasi raddoppiato il numero medio dei nuovi ...Bene invece i posti letto in area medica occupati da(solo l' 11%) e quelli in terapia ... L'articolo Fondazione, contagi in aumento in Sardegna: Isola all'ultimo posto in Italia per le ...In Puglia nella settimana dal 10 al 16 marzo c’è stato un aumento dei nuovi contagi del 22% rispetto alla settimana precedente: è quanto rileva il nuovo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe ...Tra il 10 e il 16 marzo la Fondazione Gimbe registra un aumento di tutti gli indicatori del Covid: nuovi casi +8,3%, ricoverati con sintomi +16,5% e terapie intensive +18,1%. In un mese è quasi ...