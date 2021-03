Cosa collega terrorismo e populismo. Un saggio totale di Civiltà Cattolica (Di giovedì 18 marzo 2021) Ci sono nuove patologie nel mondo. Due virus che bisogna capire e riconoscere come tali per poterci vaccinare. Sono terrorismo e populismo, eredi illegittimi del nichilismo. La tesi, importantissima per la difesa della democrazia, viene esposta nel nuovo quaderno de La Civiltà Cattolica in uscita a fine settimana da padre Alvaro Lobo Arranz e illustra con una forza sorprendente i problemi del tempo contemporaneo, di questo XXI secolo ormai giunto, come scrive l’autore, alla maggiore età. È una tesi forte e cruciale per la difesa della democrazia di questo tempo locale e globale. Va dunque esposta seguendo il ragionamento dell’autore, che parte dalla presentazione del terrorismo: “Il virus del terrorismo ha aggredito con forza la Spagna, il Regno Unito, la Norvegia e la Francia, ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Ci sono nuove patologie nel mondo. Due virus che bisogna capire e riconoscere come tali per poterci vaccinare. Sono, eredi illegittimi del nichilismo. La tesi, importantissima per la difesa della democrazia, viene esposta nel nuovo quaderno de Lain uscita a fine settimana da padre Alvaro Lobo Arranz e illustra con una forza sorprendente i problemi del tempo contemporaneo, di questo XXI secolo ormai giunto, come scrive l’autore, alla maggiore età. È una tesi forte e cruciale per la difesa della democrazia di questo tempo locale e globale. Va dunque esposta seguendo il ragionamento dell’autore, che parte dalla presentazione del: “Il virus delha aggredito con forza la Spagna, il Regno Unito, la Norvegia e la Francia, ...

