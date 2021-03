Banda ultrarga | Colao | “Ritardo è inaccettabile” Semplificare posa reti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Innovazione e della Transizione digitale, Vittorio, punta a connettere tutta Italia inultralarga entro il 2026, quattro anni prima rispetto all’obiettivo che si è fissata l’Unione europea. “I ritardi” sono “inaccettabili”, ha detto in audizione sul Recovery plan presso le commissioni congiunte Trasporti della Camera e Bilancio, Lavori pubblici e Politiche UE del Senato. Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale usare bene i fondi europei in arrivo. Il Next Generation EU prevede che “almeno il 20% sia destinato alla trasformazione digitale, circa 40 miliardi, ma la cifra sarà considerevolmente superiore se si includono gli interventi parzialmente digitali come progetti in sanità, formazione o mobilità – ha spiegato– Sarà una cifra considerevole che impone riflessione su quali ...