Astrazeneca, la Ue alza la voce: e annuncia una lettera che riformula tempi e modi delle consegne (Di giovedì 18 marzo 2021) La Ue annuncia una lettera a Astrazeneca. Una comunicazione in cui la Commissione prova (era ora) ad alzare la voce la voce. E annuncia una lettera che riformula tempi e modi delle consegne. L’Europa mette in mora la ditta farmaceutica su modalità e tempistiche degli accordi. O almeno ci prova. E annuncia una lettera all’azienda anglo-svedese. «Abbiamo l’intenzione di inviare una lettera ad Astrazeneca. Una lettera che dovrebbe consentirci di avviare un dialogo con l’impresa nel quadro di un procedimento per la risoluzione delle controversie». Sia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) La Ueuna. Una comunicazione in cui la Commissione prova (era ora) adre lala. Eunache. L’Europa mette in mora la ditta farmaceutica su modalità estiche degli accordi. O almeno ci prova. Eunaall’azienda anglo-svedese. «Abbiamo l’intenzione di inviare unaad. Unache dovrebbe consentirci di avviare un dialogo con l’impresa nel quadro di un procedimento per la risoluzionecontroversie». Sia ...

Advertising

SecolodItalia1 : Astrazeneca, la Ue alza la voce: e annuncia una lettera che riformula tempi e modi delle consegne… - MarceVann : RT @RisatoNicola: #AstraZeneca, #Johnson alza le barricate: alleanza «transatlantica» anti-#SputnikV. #Biden l'ha preso subito in parola.… - RisatoNicola : #AstraZeneca, #Johnson alza le barricate: alleanza «transatlantica» anti-#SputnikV. #Biden l'ha preso subito in p… - MariellaLoi : RT @RaffaeleFitto: La presidente della Commissione #UE, @vonderleyen, alza la voce contro #AstraZeneca che sta distribuendo meno del 10%'… - Loan1956 : Le insegnanti non vogliono l'AstraZeneca. Tante sono state le informazioni contraddittorie: prima per i 50, poi 65,… -