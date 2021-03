Anche De Vrij e Vecino positivi | stop ATS Milano a Inter-Sassuolo

(Di giovedì 18 marzo 2021)(ITALPRESS) – Altri due casi di coronavirus fra i giocatori nerazzurri e nientesabato. Si aggrava la situazione ad Appiano Gentile: dopo D’Ambrosio e HandanovicStefan dee Matiassono risultatial Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. “I due nerazzurri sono già in quarantena

... vale a dire Stefan Dee Matias Vecino. A questo punto, dopo i rinvii di Torino - Sassuolo (giocata ieri) e Lazio - Torino, è a rischioInter - Sassuolo in programma sabato 20 marzo. Come ...Calcio. Altri due casi di coronavirus fra i giocatori nerazzurri e niente Inter - Sassuolo sabato. Si aggrava la situazione ad Appiano Gentile: dopo D'Ambrosio e HandanovicStefan dee Matias Vecino sono risultati positivi al Covid - 19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. "I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione", ...D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino sono risultati positivi al Covid-19 ... l’Azienda a Tutela della Salute ha anche comunicato che i calciatori nerazzurro non potranno rispondere alle ...L'ATS di Milano ha deciso la sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, vietando il match col Sassuolo. Inter-Sassuolo rinviata. La notizia era nell'aria, ma ...