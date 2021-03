10 titoli gratuiti arrivano in primavera su Play at Home (Di giovedì 18 marzo 2021) Scarica 10 titoli gratuiti a partire dal 26 marzo. Inoltre Horizon Zero Dawn sarà disponibile a partire dal 20 aprile. Ciao! Il mese scorso abbiamo presentato il nuovo programma Play at Home per il 2021, che mira a offrire alla community PlayStation offerte di intrattenimento e giochi gratuiti per rendere i prossimi mesi un po’ più divertenti. Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 18 marzo 2021) Scarica 10a partire dal 26 marzo. Inoltre Horizon Zero Dawn sarà disponibile a partire dal 20 aprile. Ciao! Il mese scorso abbiamo presentato il nuovo programmaatper il 2021, che mira a offrire alla communityStation offerte di intrattenimento e giochiper rendere i prossimi mesi un po’ più divertenti.

Advertising

PlayStationIT : Aggiornamento #PlayAtHome! PlayStation offre 10 titoli gratuiti da scaricare questa primavera, tra cui gemme indipe… - zazoomblog : Play at Home: 10 titoli gratuiti arrivano in primavera - insidetgame : 10 titoli gratuiti arrivano in primavera su Play at Home - MoonEevee2 : RT @PlayStationIT: Aggiornamento #PlayAtHome! PlayStation offre 10 titoli gratuiti da scaricare questa primavera, tra cui gemme indipendent… - tivooweb : 10 nuovi titoli gratuiti all'interno dell'iniziativa Play at Home di Sony -