Vela | Max Procopio | ' in America' s Cup c' è stato scontro ai massimi livelli | un grande spot'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Quello tra Team New Zealand e Luna Rossa è stato uno scontro ai massimi livelli, e anche le ultime regate hanno dimostrato che le barche erano molto simili tra di loro. E' sicuramente una delle volte in cui uno sfidante è arrivato più vicino a contendere l'America's Cup al Defender, e il risultato in questo senso non spiega tutto fino in fondo, perché ci sono state delle situazioni in cui sarebbe bastato pochissimo per cambiare il risultato. Va dato merito a tutti e due i team per averci offerto uno spettacolo di così alto livello. Complimenti ai neozelandesi che hanno dimostrato solidità e grande preparazione e complimenti a Luna Rossa che ha fatto un percorso più lungo, irto di ostacoli, per arrivare comunque preparati al meglio. Lo sport ...

