Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth è sotto pressione per il sequel Marvel

Chris Hemsworth ha confessato di essere agitato per Thor: Love & Thunder, il nuovo capitolo sul Dio del Tuono che lo vedrà protagonista insieme a Natalie Portman: ecco perché. Thor: Love & Thunder è uno dei cinecomic Marvel più attesi del prossimo anno e Chris Hemsworth, che ha debuttato nel 2011 nel ruolo di Thor, si è detto abbastanza nervoso per questo nuovo film che lo vedrà protagonista, un'energia che lo sta spingendo a fare sempre meglio. Durante un'intervista con GQ Australia, Chris Hemsworth ha parlato di Thor: Love and Thunder, le cui riprese sono in corso.

