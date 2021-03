Sospensione AstraZeneca, turni straordinari per recuperare i giorni persi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per recuperare i giorni persi per la Sospensione di AstraZeneca si pensa a turni straordinari per la somministrazione del vaccino. Mentre si attende il nuovo giudizio dell’Ema sul vaccino AstraZeneca, in molti sono al lavoro per preparare il piano di recupero dei giorni persi per la Sospensione delle somministrazioni. E una delle ipotesi è quella di procedere con la somministrazione del vaccino in turni straordinari e anche nel fine settimana. In attesa del verdetto dell’Ema, atteso per il 18 marzo Il verdetto dell’Ema, che nella giornata del 16 marzo ha rassicurato tutti sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, è atteso per la giornata del 18 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Perper ladisi pensa aper la somministrazione del vaccino. Mentre si attende il nuovo giudizio dell’Ema sul vaccino, in molti sono al lavoro per preparare il piano di recupero deiper ladelle somministrazioni. E una delle ipotesi è quella di procedere con la somministrazione del vaccino ine anche nel fine settimana. In attesa del verdetto dell’Ema, atteso per il 18 marzo Il verdetto dell’Ema, che nella giornata del 16 marzo ha rassicurato tutti sulla sicurezza del vaccino, è atteso per la giornata del 18 ...

