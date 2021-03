Solskjaer sul futuro di Dalot: “Con noi non è sempre stato in forma, ma lo vogliamo riprendere” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, parlando in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, si è espresso anche sul futuro di Diogo Dalot: “Il nostro piano è sempre stato di avere Diogo sempre in forma, siccome qua lo è stato poco. Sta giocando in un grande club con grandi aspettative. È un nostro giocatore e vogliamo averlo indietro”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar, parlando in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, si è espresso anche suldi Diogo: “Il nostro piano èdi avere Diogoin, siccome qua lo èpoco. Sta giocando in un grande club con grandi aspettative. È un nostro giocatore eaverlo indietro”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MilanLiveIT : La conferenza di #Solskjaer in vista di #MilanManchester Arriva la rivelazione sul futuro di #Dalot! - MilanWorldForum : Solsjkjaer sul Milan e su Dalot -) - CalcioWeb : Indicazioni sul futuro di #CristianoRonaldo, sul portoghese c'è anche il #ManchesterUnited - sportli26181512 : Solskjaer: 'Ho giocato con Cristiano Ronaldo, mi piacerebbe allenarlo': Ole Gunnar Solskjaer, ex giocatore e attual… - sportli26181512 : Solskjaer: 'Martial è uscito per una botta al fianco. Le sue condizioni sono da valutare': 'Anthony (Martial, ndr) … -