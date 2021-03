Sky rojo, la Thelma e Louise seriale in piccante salsa spagnola (Di mercoledì 17 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=iJIPZe8v5oU Se Álex de la Iglesia dirigesse il remake spagnolo di Thelma & Louise probabilmente sarebbe Sky rojo: la nuova produzione originale Netflix che debutta sulla piattaforma digitale il 19 marzo è, infatti, un rocambolesco road movie in salsa latina pulp, ma a firmarlo è il re mida della televisione ispanica Álex Pina. L’autore della popolarissima Casa di carta, di Vis a Vis e di White Lines questa volta sceglie un format snello – otto episodi di mezz’ora ciascuno, in pratica la durata totale del director’s cut di un cinecomic hollywoodiano – per immortalare le (dis)avventure di un trio di donne in fuga, tre prostitute braccate dagli scagnozzi di un magnaccia che le rivuole indietro a tutti i costi e ordina di inseguirle per tutta la Spagna. Quest’ultima – a constatarlo ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=iJIPZe8v5oU Se Álex de la Iglesia dirigesse il remake spagnolo diprobabilmente sarebbe Sky: la nuova produzione originale Netflix che debutta sulla piattaforma digitale il 19 marzo è, infatti, un rocambolesco road movie inlatina pulp, ma a firmarlo è il re mida della televisione ispanica Álex Pina. L’autore della popolarissima Casa di carta, di Vis a Vis e di White Lines questa volta sceglie un format snello – otto episodi di mezz’ora ciascuno, in pratica la durata totale del director’s cut di un cinecomic hollywoodiano – per immortalare le (dis)avventure di un trio di donne in fuga, tre prostitute braccate dagli scagnozzi di un magnaccia che le rivuole indietro a tutti i costi e ordina di inseguirle per tutta la Spagna. Quest’ultima – a constatarlo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sky rojo Sky Rojo: la serie tv di Netflix dagli ideatori della 'Casa di carta' Coloro che hanno amato ' La casa di carta ' marchino a fuoco sul calendario venerdì 19 marzo: è il giorno in cui Netflix pubblica in streaming una nuova serie tv spagnola , intitolata 'Sky Rojo' e creata da Álex Pina, l'autore appunto delle avventure di Tokyo, Nairobi, del Professore e compagnia bella. La critica ha sentenziato che è un valido prodotto, anche se la visione non è ...

Sky Rojo, su Netflix le Pretty Woman pulp di Alex Pina (recensione in anteprima) Dai creatori de La Casa di Carta , Sky Rojo è la nuova roulette russa di Netflix in arrivo il 19 marzo sulla piattaforma, con 10 episodi da 25 minuti circa. La storia è quella di Coral, Wendy e Gina ( Verónica Sánchez, Lali Espósito e ...

Sky Rojo: la serie tv di Netflix dagli ideatori della 'Casa di carta' QUOTIDIANO.NET Il Capitano in dramedy: ecco il lato umano di Francesco Totti Quiz (Timvision), Rocco Schiavone 4 (Rai Due e RaiPlay), Speravo de morì prima (Sky e Now Tv), Sky Rojo (Netflix), The Falcon and The Winter Soldier (Disney+), Leonardo (Rai Uno e RaiPlay) e ...

Sky Rojo: la serie tv di Netflix dagli ideatori della 'Casa di carta' Roma, 16 marzo 2021 - Coloro che hanno amato 'La casa di carta' marchino a fuoco sul calendario venerdì 19 marzo: è il giorno in cui Netflix pubblica in streaming una nuova serie tv spagnola, intitola ...

