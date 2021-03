Questa volta il lockdown non basta Crac-AstraZeneca | la terrificante profezia di Massimo Galli | cosa ci aspetta?

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Siamo a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, la puntata è quella di martedì 16 marzo. In studio, ovviamente, tiene banco l'emergenza coronavirus. Nel dettaglio, il caso-, con il ritiro in diversi paesi, le prime rassicurazioni dell'Ema e l'attesa per il verdetto definitivo dell'ente europeo che potrebbe stabilire il nuovo via libera al vaccino. Ma, in ogni caso, il timore è che la fiducia della popolazione nei confronti del farmaco sia compromessa. E a dire la sua, ecco, il direttore di Malattie Infettive all'Ospedale Sacco di Mialno. E quest'ultimo, sulla sospensione del siero, spende parole pesantissime: "La sospensione del vaccinoè stato un errore enorme da parte dell'Europa, penso al 2014, quando cui ci fu una sospensione di un lotto di vaccino ...

redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l'attesissimo scherzo di… - matteosalvinimi : Ero andato l'ultima volta a trovarlo in settembre, oggi queste immagini le viviamo con sollievo: grazie alla nuova… - stanzaselvaggia : Ora la questione è: se ogni volta che muore qualcuno dopo la somministrazione di un vaccino blocchiamo la somminist…

Dopo aver girato la scorsa settimana per due ore sul circuito di Alcarrás con una piccola moto Bucci,il pilota della Honda ha alzato l'asticella. Ieri Marc ha infatti girato a Montmelò