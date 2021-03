Primavera, l’Inter crolla e la Lazio vola in semifinale di Coppa Italia (Di mercoledì 17 marzo 2021) l’Inter Primavera eliminata dalla Lazio in Coppa Italia Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Inter Primavera nella Coppa Italia di categoria: i nerazzurri allenati da Armando Madonna si arrendono alla Lazio che vola in semifinale vincendo con un netto 2 a 4. La Lazio approfitta dell’avvio troppo timido dei nerazzurri e al 7? si porta avanti nel punteggio con Castigliani, bravo a ribattere in rete la respinta corta di Rovida. Il gol subito scuote i nerazzurri, che si rendono pericolosi con Vezzoni (incrocio dei pali colpito) e Iliev. Nel momento di maggiore spinta per la formazione di Armando Madonna, la Lazio in contropiede guadagna e ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)eliminata dallainSi ferma ai quarti di finale il cammino delnelladi categoria: i nerazzurri allenati da Armando Madonna si arrendono allacheinvincendo con un netto 2 a 4. Laapprofitta dell’avvio troppo timido dei nerazzurri e al 7? si porta avanti nel punteggio con Castigliani, bravo a ribattere in rete la respinta corta di Rovida. Il gol subito scuote i nerazzurri, che si rendono pericolosi con Vezzoni (incrocio dei pali colpito) e Iliev. Nel momento di maggiore spinta per la formazione di Armando Madonna, lain contropiede guadagna e ...

Advertising

_intermagazine : Primavera, l’Inter crolla e la Lazio vola in semifinale di Coppa Italia - InterFanTV : L'#Inter #Primavera perde 2-4 con la #Lazio e viene eliminata ai quarti dalla #CoppaItalia di categoria: - ilnapolionline : COPPA ITALIA PRIMAVERA - Sconfitte in casa il Cagliari e l'Inter - - argo979 : Colpaccio della Lazio Primavera, che supera l'Inter e avanza in Coppa Italia - PiccoleAquile : PRIMAVERA TIM CUP - La Lazio supera l'Inter e vola in semifinale! -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera l’Inter VIDEO - Villar sul suo dribbling al 92': "La palla va coccolata, sempre" Il Romanista