Pasqua 2021 con lo Scoppio del Carro in Tv: centro storico di Firenze blindatgo e inaccessibile (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il problema? Come fare lo Scoppio del Carro a porte chiuse, visto che lì, fra Battistero e Duomo, dove la Colombina incendia il Carro porte non ci sono. E che la gente si è sempre accalcata sulle transenne di via Calzaiuoli, via Martelli e di ogni spicchio di piazza da dove gli scoppi non solo si sentono ma anche si vedono? In Prefettura hanno studiato un piano e le Forze dell'ordine sono pronte a blindare il cuore del centro storico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il problema? Come fare lodela porte chiuse, visto che lì, fra Battistero e Duomo, dove la Colombina incendia ilporte non ci sono. E che la gente si è sempre accalcata sulle transenne di via Calzaiuoli, via Martelli e di ogni spicchio di piazza da dove gli scoppi non solo si sentono ma anche si vedono? In Prefettura hanno studiato un piano e le Forze dell'ordine sono pronte a blindare il cuore delL'articolo proviene daPost.

Advertising

repubblica : ?? Covid, Italia in rosso nei festivi e prefestivi. Patuanelli: 'A Pasqua chiusure e restrizioni come a Natale' - SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - Agenzia_Ansa : Con le chiusure decise dal Governo a partire da lunedì 15 si stima che la perdita a livello nazionale per il commer… - Bonvivre2 : L’arte del Sacro Monte di Varese celebra la Pasqua. Giovedì 18 e giovedì 25 marzo, alle 20.45, gli interni della ca… - Victoria_Wet : RT @CesareOrtis: Ora che vi siete assuefatti alle chiusure alle 18, il #coprifuoco alle 22, il #lockdown di #Natale, potete tranquillamente… -