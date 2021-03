Nessun Samsung Galaxy Note 21 ma la serie tornerà di scena fra un anno

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Giungono novità sul futuro21 o presunto tale: in particolar modo, sembra ormai chiaro che non ci sarà un nuovo phablet successore dell’attuale20 in questa annata. La voce circolava già da tempo ma quanto appreso in queste ore va in una nuova direzione. In pratica, il produttore non starebbe pensando di eliminare del tutto la, piuttosto di posticiparla per quest’annata. Gli amanti della, in pratica, dovrebbero solo attendere un po’ di più rispetto al previsto. Di solito i phablet di punta vengono lanciati ad agosto. ma iprossimo mese estivo non dovrebbe vedere come protagonista proprio il21 per specifica volontà dell’azienda produttrice, costretta a ...