Napoli, Maksimovic via a parametro zero: ADL non ha accettato le richieste del difensore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta già preparando la squadra in vista della prossima stagione. Il numero uno azzurro ha infatti intenzione di costruire una squadra per la Champions partendo dagli uomini a disposizione. Chi non farà parte del Napoli il prossimo anno sarà Nikola Maksimovic. Il serbo è infatti in scadenza di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, sta già preparando la squadra in vista della prossima stagione. Il numero uno azzurro ha infatti intenzione di costruire una squadra per la Champions partendo dagli uomini a disposizione. Chi non farà parte delil prossimo anno sarà Nikola. Il serbo è infatti in scadenza di L'articolo

Advertising

gilnar76 : Calciomercato ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - iDave23x : @Ilmaestroezra @sscnapoli Stai tranquillo che la champions sarà nostra. Con una partita a settimana andiamo a 3000.… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ????#Napoli, niente rinnovo per #Maksimovic: richieste troppo altre ??L’indiscrezione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Non c'è accordo tra le parti, #Maksimovic potrebbe lasciare #Napoli a fine stagione. - sscalcionapoli1 : CdM annuncia: 'Maksimovic saluta Napoli, ha chiesto troppo per il rinnovo' #ForzaNapoliSempre -