Lazio zona rossa: congiunti, seconde case e funerali. Cosa cambia e quando si può uscire dal Comune (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Lazio sta affrontando la prima settimana in zona rossa ma non tutti sanno che ci sono varie possibilità di uscire dal proprio Comune o dalla propria regione. Nel decreto legge del 13 marzo e nel dpcm del 2 marzo, infatti si legge che sussistono una serie di motivazioni che consentono di derogare le regole sugli spostamenti. La nozione generale è che, fino al 6 aprile, in zona rossa si può uscire dalla propria abitazione solo «per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma)» e per fare «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Leggi anche: zona arancione Roma e Lazio prima di Pasqua: c’è la possibile data zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilsta affrontando la prima settimana inma non tutti sanno che ci sono varie possibilità didal proprioo dalla propria regione. Nel decreto legge del 13 marzo e nel dpcm del 2 marzo, infatti si legge che sussistono una serie di motivazioni che consentono di derogare le regole sugli spostamenti. La nozione generale è che, fino al 6 aprile, insi puòdalla propria abitazione solo «per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma)» e per fare «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Leggi anche:arancione Roma eprima di Pasqua: c’è la possibile data...

Advertising

ZZiliani : @pisto_gol Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perchè il Milan è in declino… - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata dopo il recupero: Sassuolo a -7 dalla Lazio, Toro in zona salvezza… - unmagroio : RT @Lucalambrate: Anzi, se avete bisogno di un pied_a_terre , zona conf. Lazio nord ovest ditemelo almeno controllate che non siano entrati… -