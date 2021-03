La scelta comunicata dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia (Di mercoledì 17 marzo 2021) In FVG sospesa l'attività chirurgica non urgente per 2 settimane a causa del covid, a riferirlo è il vicegovernatore Riccardi. Covid FVG, Riccardi: “Sospesa l’attività chirurgica non urgente” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) In FVG sospesa l'attività chirurgica non urgente per 2 settimane a causa del covid, a riferirlo è ilRiccardi. Covid FVG, Riccardi: “Sospesa l’attività chirurgica non urgente” su Notizie.it.

Advertising

marcoluccitti : RT @vaielettrico: Svolta storica per l'#Audi: stop allo sviluppo di nuovi motori a benzina o gasolio, gli investimenti dirottati sull'elett… - MB4maticAMG_SA : RT @vaielettrico: Svolta storica per l'#Audi: stop allo sviluppo di nuovi motori a benzina o gasolio, gli investimenti dirottati sull'elett… - vaielettrico : Svolta storica per l'#Audi: stop allo sviluppo di nuovi motori a benzina o gasolio, gli investimenti dirottati sull… - controradio : Texprint, chiuso il tavolo in Regione Toscana - -