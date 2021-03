“La politica deve parlare. E Draghi non è escluso”. Parla Sandra Zampa a TPI (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Comunque la si guardi, questa storia della sospensione di AstraZeneca è una vicenda molto ingarbugliata”.Perché, onorevole Zampa? “Per diversi motivi, che tra breve le spiegherò. La cosa più grave mi pare una doppia questione di merito”.Quale? “A livello nazionale la politica che non sa spiegare le ragioni di una scelta, in modo tempestivo e comprensibile, su un tema delicato e cruciale come i vaccini. E poi a livello europeo…”.Cosa? “Anche questa volta l’Europa è andata in ordine sparso, incapace di Parlare con una sola voce. Tutti i governi hanno agito per conto proprio, aggravando il danno in termini di comunicazione. Quando si accende il fuoco della paura presso l’opinione pubblica è dura spegnerlo. Questa decisione danneggia il vaccino su cui facevamo grande conto tutti”. AstraZeneca? “Certo. È quello su cui ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Comunque la si guardi, questa storia della sospensione di AstraZeneca è una vicenda molto ingarbugliata”.Perché, onorevole? “Per diversi motivi, che tra breve le spiegherò. La cosa più grave mi pare una doppia questione di merito”.Quale? “A livello nazionale lache non sa spiegare le ragioni di una scelta, in modo tempestivo e comprensibile, su un tema delicato e cruciale come i vaccini. E poi a livello europeo…”.Cosa? “Anche questa volta l’Europa è andata in ordine sparso, incapace dicon una sola voce. Tutti i governi hanno agito per conto proprio, aggravando il danno in termini di comunicazione. Quando si accende il fuoco della paura presso l’opinione pubblica è dura spegnerlo. Questa decisione danneggia il vaccino su cui facevamo grande conto tutti”. AstraZeneca? “Certo. È quello su cui ...

Advertising

luigidimaio : Ai cittadini si chiede di fare sacrifici, ma anche la politica deve fare la propria parte. Gli eletti del… - Antonio_Tajani : #REDDITODICITTADINANZA Noi siamo contrari a meccanismi assistenziali e ritengo che non possano essere prorogati all… - zazoomblog : “La politica deve parlare. E Draghi non è escluso”. Parla Sandra Zampa a TPI - #politica #parlare. #Draghi… - compare_toto : RT @FratellidItalia: ?? Chi non è cittadino italiano e delinque nel nostro Paese deve scontare la pena nella terra d'origine. ?? Link: https… - Angeloman70 : @Dino03093879 @IleanaNoIlenia Ma Loro lo hanno trombato quando, nel 2014?... Bersani è sulla scena politica da alme… -