Inter | Handanovic positivo al Covid-19

Il portiere dell'Inter Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19, notizia decisamente brutta per quanto riguarda i nerazzurri ed Antonio Conte che sono già stati colpiti dalla positività di D'Ambrosio. Il tecnico salentino sarà dunque chiamato a far esordire con la maglia nerazzurra il vice-Handanovic, ovvero il portiere rumeno Radu. Questa la nota ufficiale con cui i nerazzurri hanno comunicato la positività al Coronavirus del portiere sloveno:"FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione".

