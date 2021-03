Il punto sulla B – L’Empoli non perde un colpo, Lecce al 3° posto (Di mercoledì 17 marzo 2021) I toscani battono il Pordenone in zona Cesarini, tiene il passo il Monza, il Lecce batte il Venezia nel big match e si porta al 3° posto: il punto sulla BContinua la cavalcata solitaria in vetta alla classifica della Serie B delL’Empoli di Dionisi. I toscani nella 29ª giornata infrasettimanale hanno la meglio anche sul Pordenone grazie ad un autogol di Chrzanowski in zona Cesarini, che consente loro di conquistare i 3 punti in palio e di mantenere a 6 lunghezze il proprio vantaggio sul Monza di Brocchi e del patron Silvio Berlusconi, vittorioso 2-0 sulla Reggiana di Alvini grazie ai gol di Carlos Augusto e Colpani, nonostante un nuovo infortunio occorso a Balotelli e il grave trauma al ginocchio sinistro per il danese Gytkjaer, che lo terrà a lungo lontano dai campi.In terza posizione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) I toscani battono il Pordenone in zona Cesarini, tiene il passo il Monza, ilbatte il Venezia nel big match e si porta al 3°: ilBContinua la cavalcata solitaria in vetta alla classifica della Serie B deldi Dionisi. I toscani nella 29ª giornata infrasettimanale hanno la meglio anche sul Pordenone grazie ad un autogol di Chrzanowski in zona Cesarini, che consente loro di conquistare i 3 punti in palio e di mantenere a 6 lunghezze il proprio vantaggio sul Monza di Brocchi e del patron Silvio Berlusconi, vittorioso 2-0Reggiana di Alvini grazie ai gol di Carlos Augusto e Colpani, nonostante un nuovo infortunio occorso a Balotelli e il grave trauma al ginocchio sinistro per il danese Gytkjaer, che lo terrà a lungo lontano dai campi.In terza posizione ...

